Published: Just Now Updated: Just Now

`இதைச் செய்யுங்க... இல்லைன்னா நித்தியோட கைலாசாவுக்கு என்ன அனுப்பிடுங்க!' - காந்தியவாதி செல்வராஜ்

`இரண்டு வாரகாலம்தான் நீதிமன்றம் காலக்கெடு கொடுத்தது. ஆனால், கிட்டத்தட்டமூன்றாண்டுகளாகியும் இன்று வரை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை. எனவே, சட்டத்தை மதிக்காத அதிகாரிகள் இருக்கும் பகுதியில் எனக்கு இருக்கப் பிடிக்கவில்லை.' - காந்தியவாதி செல்வராஜ்