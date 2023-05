Published: 27 May 2023 4 PM Updated: 27 May 2023 4 PM

புதிய நாடாளுமன்றம்: ``எதிர்க்கட்சிகள் பாராட்ட வேண்டும்; ஆனால்..." - குலாம் நபி ஆசாத் சொல்வதென்ன?

``புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டியதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசை பாராட்ட வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் அரசை விமர்சிக்கிறார்கள். ”- குலாம் நபி ஆசாத்