Published: 24 May 2023 7 PM Updated: 24 May 2023 7 PM

குமரி கண்ணாடி இழை பாலம்: `டிசம்பரில் பணிகள் முடிவடையும்!' - அமைச்சர் எ.வ.வேலு தகவல்

விவேகானந்தர் பாறைக்கும், திருவள்ளுவர் பாறைக்கும் இடையே கண்ணாடி இழை பாலம் அமைக்க 37 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.