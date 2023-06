Published: 28 Jun 2023 8 AM Updated: 28 Jun 2023 8 AM

பெரியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா; தலைமை தாங்கி, மாணவர்களுக்குப் பட்டங்களை வழங்குகிறார் ஆளுநர்!

இன்று சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கலந்துகொண்டு மாணவர்களுக்குப் பட்டங்களை வழங்கவிருக்கிறார்.