விருதுநகர்: பாஜக அலுவலகத்தில் பாரத மாதா சிலை; நள்ளிரவில் பெயர்த்தெடுத்த அதிகாரிகள்- என்ன நடந்தது?

விருதுநகர் பா.ஜ.க. அலுவலகத்தில் முறையான அரசு அனுமதியின்றி நிறுவப்பட்டிருந்த பாரத மாதா சிலையினை, வருவாய்த்துறையினர் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நள்ளிரவில் பெயர்த்தெடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.