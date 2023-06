Published: Just Now Updated: Just Now

படிக்க இடமின்றி அலைக்கழிக்கப்படும் அரசுப் பள்ளி மாணவிகள்; புதுச்சேரி கல்வித்துறை அவலம்!

``காலை 8:30 மணிக்கு பள்ளிக்கு வந்தோம். ஒரு மணி நேரமாக சாலையில் அமர்ந்திருக்கிறோம். போலீஸார் எங்களை கலைக்கத்தான் பார்க்கிறார்களே தவிர, எங்களுக்குத் தீர்வு சொல்ல யாரும் வரவில்லை." - புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி மாணவிகள்