Published: 07 Apr 2023 9 AM Updated: 07 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

சட்டமன்ற அதிகாரம் முதல் ஸ்டெர்லைட் வரை... சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய உரை! - என்னதான் பேசினார் ஆளுநர் ரவி?

``யாரும்‌ பசி பட்டினியோடு நீண்ட காலம்‌ போராட முடியாது. போராட்டங்களுக்கு பின்னால்‌ இருப்பவர்கள்‌ சிலருக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில்‌ இருந்தெல்லாம்‌ பெரிய அளவில்‌ நிதி வந்தது தெரியவந்தது.” - ஆளுநர் ரவி