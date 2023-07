Published: 24 Jul 2023 7 AM Updated: 24 Jul 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

தேசியக் கல்விக் கொள்கை: அமல்படுத்த தீவிரம் காட்டும் ஆர்.என் ரவி... மீண்டும் திமுக அரசு vs ஆளுநர்?!

“சில விஷயங்களுக்கு மாநில அரசின் அனுமதி தேவை இருக்கும். சில விஷயங்களுக்கு தேவை இருக்காது. அவரவர் வரையறைக்குள் என்ன இருக்கிறதோ அதை பின்பற்றிதான் செய்து வருகிறார்கள். அதன்படிதான் ஆளுநரும் இப்போது செய்து வருகிறார்”- எஸ்.ஜி.சூர்யா