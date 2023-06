Published: 06 Jun 2023 11 AM Updated: 06 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``அவர்களிடம் சென்று பேசுவதால், முதலீட்டாளர்கள் வர மாட்டார்கள்”- ஆளுநர் ரவியின் பேச்சும் எதிர்ப்பும்!

``பல்துறை திறன்களை வழங்குவதன் மூலம் காலத்துக்குப் பொருத்தமான கல்வியைத் தருவதே புதிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் நோக்கம்.'' - ஆர்.என்.ரவி