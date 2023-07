Published: Just Now Updated: Just Now

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் மீதான புகார்... சட்ட அமைச்சரின் கடிதத்துக்கு ஆளுநர் மாளிகை பதில்!

முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் வழக்கில் விசாரணையைத் தொடங்க அனுமதி வேண்டி சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி அனுப்பிய கடிதத்துக்கு ஆளுநர் தரப்பிலிருந்து விளக்கமளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.