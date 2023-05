Published: 10 May 2023 7 AM Updated: 10 May 2023 7 AM

``துரைமுருகன், அவர் பையன் கதிருக்கு வேண்டுமானால் அறிவுறுத்தல் வழங்கலாம்; ஆளுநருக்கு அல்ல” - தமிழிசை