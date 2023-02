Published: 23 Feb 2023 7 AM Updated: 23 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``சு.வெங்கடேசன், எங்களைப் பற்றி தவறாக திரித்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார்" - ஆளுநர் தமிழிசை காட்டம்

``தமிழர்கள் மீது உண்மையான அன்பு கொண்டிருப்பதால்தான் 4 மாநில ஆளுநர்களாக தமிழர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்." என்று தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.