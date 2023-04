Published: 22 Apr 2023 7 AM Updated: 22 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவாரைச் சந்தித்த அதானி; `திடீர் மீட்'டின் அரசியல் பின்னணி என்ன?

மோசடி, முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகி, கடும் பாதிப்பில் இருக்கிறார் தொழிலதிபர் அதானி. அவர் ஏன் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சரத் பவாரைச் சந்திக்க வேண்டும்?

Share