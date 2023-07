Published: 07 Jul 2023 11 AM Updated: 07 Jul 2023 11 AM

ராகுல் காந்தி: சிறைத் தண்டனைக்கு தடை விதிக்க மறுப்பு; மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம்

அவதூறு வழக்கில் ராகுல் காந்திக்கு விதிக்கப்பட்ட 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனைக்கு தடை விதிக்க குஜராத் நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறது.