Published: 08 Jul 2023 6 AM Updated: 08 Jul 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

ராகுல் காந்தி மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் - அடுத்து என்ன?!

2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதற்கு தடை கோரி ராகுல் காந்தி தொடுத்த மேல்முறையீடு மனுவை தள்ளுபடி செய்து குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. இது கதர் கட்சியினரை கொதிப்படைய செய்திருக்கிறது. அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறார்கள்?.