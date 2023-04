Published: 17 Apr 2023 10 AM Updated: 17 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``ஸ்டாலின் அதிகம் பேசினால் அரசாங்கம் போய்விடும்" - கோவையில் ஹெச்.ராஜா

``ஆளுநர் கையில் தகவலும், தரவுகளும் இருக்கின்ற காரணத்தால் பேசியிருக்கிறார். ஸ்டாலின் அதிகம் பேசினால் அரசாங்கம் போய்விடும்” - ஹெச்.ராஜா