Published: 17 Apr 2023 9 AM

உ.பி: `அந்த 183 என்கவுன்டர்கள் குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும்!’ - உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்

உத்தரபிரதேசத்தின் முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் பதவியேற்ற 2017 -ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் மாநிலத்தில் 10,900 க்கும் மேற்பட்ட அதிதீவிர போலீஸ் நடவடிக்கைகள் நடந்துள்ளதாக உத்தர பிரதேச காவல்துறையின் தரவுகள் கூறுகிறது.