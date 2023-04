Published: Just Now Updated: Just Now

`யார் ஆட்சியில் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் அதிகம்!' - திமுக Vs அதிமுக... அனல் பறந்த விவாதம்

சட்டம்-ஒழுங்கு விவகாரத்தில், அ.தி.மு.க-தி.மு.க என இருகட்சியினரும் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடங்கி பல்வேறு துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்களைப் பட்டியலிட்டனர்.

Share