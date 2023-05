Published: 23 May 2023 1 PM Updated: 23 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

தூத்துக்குடி: ”நஷ்ட ஈடு கொடுப்பதல்ல நீதி; குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை கொடுப்பதே நீதி!” - ஹென்றி திபேன்

“முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதும், அதிகாரிகள்மீதும் கொலை வழக்கு பதிவுசெய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுப்பது மட்டுமல்ல நீதி. குற்றவாளிக்குத் தண்டனை வாங்கிக் கொடுப்பதுதான் நீதி.” - ஹென்றி திபேன்