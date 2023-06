Published: 09 Jun 2023 11 AM Updated: 09 Jun 2023 11 AM

கோயில் நிர்வாக விவகாரத்தில் அதிரடி காட்டிய உயர் நீதிமன்றம் - பின்னணியும், தாக்கமும்?!

"கோயில்களில் அறங்காவலராக அரசியல்வாதிகளை நியமிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்" என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.