அம்ரித்பால் சிங் விவகாரம்: கெஜ்ரிவாலை விமர்சித்து, பகவந்த் மானைப் பாராட்டிய பாஜக முதல்வர்!

``பகவந்த் மான் ஒரு பெரிய மாநிலத்தின் முதல்வர். அவர் காலிஸ்தானுக்கு எதிராக நல்ல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்.'' - ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா

