Published: 02 Mar 2023 8 AM Updated: 02 Mar 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஐ.நா-வில் 'கைலாசா' பிரதிநிதிகள் - கலந்து கொண்டது எப்படி?!

"நித்யானந்தா துன்புறுத்தல், மனித உரிமை மீறல்களுக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்" என, ஜெனீவாவில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமைகளுக்கான (CESCR) குழு நடத்திய விவாதத்தில், 'கைலாசா' பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.