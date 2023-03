Published: 05 Mar 2023 8 AM Updated: 05 Mar 2023 8 AM

ஈரோடு கிழக்கு: வாக்கு வங்கியை தக்கவைத்து கவனம் ஈர்த்த நாம் தமிழர் கட்சி! - எப்படி சாத்தியமானது?

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பெற்ற பிரமாண்ட வெற்றியால், அ.தி.மு.க உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சிகளும் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்திருக்கின்றன. ஆனால், நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும் தன்னுடைய வாக்கு வங்கியை தக்கவைத்திருக்கிறது.