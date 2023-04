Published: Just Now Updated: Just Now

Amritpal Singh: பஞ்சாப் போலீஸுக்குத் தண்ணிகாட்டிய அம்ரித்பால்; திடீரென சரணடைந்தது மனைவிக்காகவா?!

காலிஸ்தான் பிரிவினைவாத தலைவர் அம்ரித்பால் சிங் பஞ்சாபில் கைதுசெய்யப்பட்டார். அவர் திடீரென சரணடைந்தது அவரின் மனைவிக்காகதான் எனக் கூறப்படுகிறது.

