Published: 08 Apr 2023 8 AM Updated: 08 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

``எங்களுக்காக வாக்குக் கேட்கும் திமுக-வுக்கு எதிராக எப்படிப் பேசுவது?” - கேட்கிறார் ரூபி மனோகரன்

``கே.எஸ்.அழகிரியோ அவரின் தலைமையிலோ பெரியளவில் போராட்டம் நடத்தப்படவில்லை என்ற ஆதங்கம் எனக்கும் இருக்கிறது" என, நாங்குநேரி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ரூபி மனோகரன் தெரிவித்தார்.