``செந்தில் பாலாஜி... ரெய்டில் 150 கிலோ தங்கம் பிடிபட்டதாக சொல்கிறார்கள்" - திருச்சியில் ஹெச்.ராஜா

``தி.மு.க., சீனியர் அமைச்சர்கள் யாருமே செந்தில் பாலாஜியைப் பற்றி வாய் திறப்பதில்லை. ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தான் செந்தில் பாலாஜிக்கு சொந்தமான இடங்களில் ரெய்டு நடைபெற்றிருக்கிறது.” - ஹெச்.ராஜா