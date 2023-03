Published: 20 Mar 2023 7 AM Updated: 20 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``கூட்டணி குறித்து மாநிலத் தலைவர் முடிவு செய்ய முடியாது" - சொல்கிறார் ஹெச்.ராஜா

"கூட்டணி பற்றியோ வேட்பாளர்கள் பற்றியோ மாநிலத் தலைவர் முடிவு செய்ய முடியாது. பா.ஜ.க நாடாளுமன்றக் குழு மட்டுமே விவாதித்து முடிவு செய்யும்." என்று மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா பேசியுள்ளது கட்சியில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.