Published: 20 Jun 2023 10 AM Updated: 20 Jun 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மே.வ: `உடல் ரீதியிலான தாக்குதல், அரசியல் மிரட்டல்கள்’ - ஆளுநரின் Peace Room-ல் குவியும் புகார்கள்!

மேற்கு வங்கத்தில், வரும் ஜூலை 8-ம் பஞ்சாயத்து தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் சூழலில் கடந்த ஒருவாரத்துக்கும் மேலாக ஆங்காங்கே வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்துவருகின்றன.