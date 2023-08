Published: Just Now Updated: Just Now

``பிரதமராக அல்ல, ஓர் இந்துவாக இங்கு நிற்கிறேன்!" - கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சியில் ரிஷி சுனக்

``என்னைப் பொறுத்தவரை, பணிவோடு ஆட்சி செய்யவும், தன்னலமின்றி பணியாற்றவும் ராமர் எப்போதும் ஒரு உத்வேகமான நபராக இருப்பார்." - ரிஷி சுனக்