Published: 07 Jul 2023 9 AM Updated: 07 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

``தமிழ் மீது சீமானுக்கு இருக்கும் அக்கறையை விட எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது” - தடதடக்கும் ஹெச்.ராஜா

செந்தில் பாலாஜி கைதை தொடர்ந்து ஆளுநரின் நடவடிக்கைகள், பொது சிவில் சட்டம், கர்நாடகாவில் நடைபெறவுள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பா.ஜ.க மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜாவிடம் கேள்விகளை முன்வைத்தோம்..!