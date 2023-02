Published: 26 Feb 2023 11 AM Updated: 26 Feb 2023 11 AM

"சிறையிலிருந்து சீக்கிரம் திரும்பப் பிரார்த்திக்கிறேன்"-சிசோடியா கைதாவதற்கு முன்பே கெஜ்ரிவால் ட்வீட்

"நீங்கள் சிறையிலிருந்து சீக்கிரமாகத் திரும்ப வேண்டும் என்று கடவுளைப் பிரார்த்திக்கிறேன்." - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்