Published: 22 Jun 2023 11 AM Updated: 22 Jun 2023 11 AM

``கட்சிப் பதவிதான் வேண்டும்; எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி வேண்டாம்’ - அடம்பிடிக்கும் அஜித் பவார்

தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான அஜித் பவார், தனக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி வேண்டாம் என்றும், கட்சி பதவிதான் வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.