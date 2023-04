Published: 16 Apr 2023 9 AM Updated: 16 Apr 2023 9 AM

`அண்ணாமலை போல தன்னை முன்னிலைப்படுத்திப் பேசுபவர்களுக்கு, நான் பதிலளிக்க மாட்டேன்!' - இபிஎஸ் காட்டம்

``ஆளுங்கட்சியும், எதிர்க்கட்சியும் நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள். எதிர்க்கட்சிகள் பேசுவதை மட்டும் ஒளிபரப்ப தடைசெய்வது, பயத்தால்தான்." - இபிஎஸ்