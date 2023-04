Published: Just Now Updated: Just Now

``கிறிஸ்தவம், இஸ்லாமில் தீண்டாமை இல்லையென்றால் அவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு ஏன்?" - பாஜக கேள்வி!

கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறிய ஆதிதிராவிடர்களுக்கும் இட ஒதுக்கீட்டு சலுகை கொடுக்கவேண்டும் என மத்திய அரசை வலியுறுத்தி முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று தனித் தீர்மானம் கொண்டுவந்தார்.

