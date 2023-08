Published: 01 Aug 2023 6 AM Updated: 01 Aug 2023 6 AM

``திமுக யாத்திரை நடத்தினால், `எம் மகன், என் பேரன்’ என்று பெயர் வைப்பார்கள்!” - அண்ணாமலை

``ரூ.35 ஆயிரம் கோடியாக இருந்த டாஸ்மாக் வருமானம் இன்றைக்கு ரூ.44 ஆயிரம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் பாக்கெட்டுகளில் மதுபானம் விற்பனை வந்தால் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கும் நிலை ஏற்படும்.” - அண்ணாமலை