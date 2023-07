Published: 24 Jul 2023 11 AM Updated: 24 Jul 2023 11 AM

`நான் இல்லையென்றால் முதல்வர் கெலாட் சிறையிலிருந்திருப்பார்!’ - காங்கிரஸ் MLA கூறும் ரெட் டைரி என்ன?

``காங்கிரஸ் தலைவர் தர்மேந்திர ரத்தோருக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை, வருமானவரித்துறை ரெய்டு நடத்தியபோது முதல்வர் அசோக் கெலாட் ஒரு ரெட் டைரியைப் (red diary) பற்றிக் கேட்டார்" - ராஜேந்திர குதா