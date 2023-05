Published: 24 May 2023 9 AM Updated: 24 May 2023 9 AM

``இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி மட்டும் திறக்கலாமா..?" - மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கேள்வி!