``மோடி மீண்டும் பிரதமரானால் தன்னைத்தானே `மன்னர்' என பிரகடனப்படுத்திக்கொள்வார்!" - ஆம் ஆத்மி அமைச்சர்

``ஒருவேளை 2024-ல் மோடி மீண்டும் பிரதமரானால், அரசியலமைப்பை மாற்றி சாகும் வரை தான் தான் மன்னர் என்று தன்னைத் தானே பிரகடனப்படுத்திக்கொள்வார்." - டெல்லி அமைச்சர் சவுரப் பரத்வாஜ்