Published: 08 Jun 2023 7 AM Updated: 08 Jun 2023 7 AM

சச்சின் பைலட் தனிக் கட்சி தொடங்கினால்... காங்கிரஸுக்கு என்னென்ன சிக்கல்கள்?!

சட்டமன்றத் தேர்தலை விரைவில் எதிர்கொள்ளவிருக்கும் ராஜஸ்தானில் ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸ் ஆட்டம் கண்டுவருகிறது. சச்சின் பைலட் காங்கிரஸிலிருந்து வெளியேறி புதிய கட்சியைத் தொடங்கப்போவதாகச் செய்திகள் கூறுகின்றன.