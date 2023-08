Published: 17 Aug 2023 7 AM Updated: 17 Aug 2023 7 AM

காவிரி தண்ணீரும் மேக்கேதாட்டூ அணையும் - தமிழகத்துக்கு ‘செக்’ வைக்கிறதா கர்நாடகம்?!

தமிழ்நாட்டுக்கு சட்டப்படி வழங்க வேண்டிய 37.9 டி.எம்.சி தண்ணீரைத் திறந்துவிடுங்கள் என்று கேட்டால், 10 டி.எம்.சி வேண்டுமானால் தருகிறோம் என்கிறது கர்நாடகா.

government & politics காவிரி ஆறு ( File Photo )