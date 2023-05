Published: 10 May 2023 9 PM Updated: 10 May 2023 9 PM

கடலூர்: நலத்திட்ட விழாவுக்கு தாமதமாக வந்த அமைச்சர்கள்; 4 மணி நேரம் காத்திருந்த மாற்றுத்திறனாளிகள்

அரசு சார்பில் கடலூரில் இன்று நடைப்பெற்ற நலத்திட்ட விழாவுக்கான சரியான நேரத்தைக் கூறாமலும், அமைச்சர்களின் தாமதத்தாலும் மாற்றுத்திறனாளிகளும், பயனாளிகளும் இயற்கை உபாதைகளைக்கூட கழிக்க முடியாமல் சுமார் 4 மணி நேரம் காத்திருந்தனர்.