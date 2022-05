Published: 02 May 2022 9 AM Updated: 02 May 2022 9 AM

கடலூர்: கிராம சபைக் கூட்டத்தில் அதிகாரியை செருப்பால் அடித்த பெண் ஊராட்சி துணைத் தலைவர் கைது!