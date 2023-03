Published: Just Now Updated: Just Now

குஜராத்: காதல் திருமணத்துக்கு பெற்றோர் கையெழுத்து கட்டாயம் - சட்டப்பேரவையில் எம்எல்ஏ-க்கள் கோரிக்கை

காதல் திருமணங்களை பதிவு செய்வதற்கு பெற்றோரின் கையெழுத்து கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்று குஜராத் சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏ-க்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர்.