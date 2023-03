கர்நாடகா: லஞ்சப் புகாரில் பாஜக எம்.எல்.ஏ கைது; லோக் ஆயுக்தா அதிரடி - சூடுபறக்கும் அரசியல் களம்

Published: 28 Mar 2023 11 AM Updated: 28 Mar 2023 11 AM

கர்நாடகா: லஞ்சப் புகாரில் பாஜக எம்.எல்.ஏ கைது; லோக் ஆயுக்தா அதிரடி - சூடுபறக்கும் அரசியல் களம்

தொடர்ந்து பா.ஜ.க எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஊழல் புகாரில் சிக்கிவருவது, காங்கிரஸ், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்தினருக்கு, வரும் தேர்தலுக்கான தீனியாக மாறியிருக்கிறது.