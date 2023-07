Published: 07 Jul 2023 10 AM Updated: 07 Jul 2023 10 AM

நாமக்கல்: `800 கிலோ எடை, 7 கிலோமீட்டர்' - மின்மாற்றியை மலைமீது தூக்கிச் செல்லும் மக்கள்

தங்கள் கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கி மின்மாற்றி பழுதாக, புதிய மின்மாற்றியை மூங்கில் கழிகளில் வைத்து கட்டி, முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மலைவாழ் ஆண்கள் 7 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மலைமீது தூக்கிச் செல்லும் காட்சி, பார்ப்போரை பதபதைக்க வைக்கிறது.