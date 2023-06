Published: Just Now Updated: Just Now

``தமிழர் பிரதமராகும் வாய்ப்பு வரும் தேர்தலில் இல்லை’’ - சொல்கிறார் முத்தரசன்

``தமிழர் பிரதமராக வரவேண்டும் என பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தொண்டர்கள் நாக்கில் தேன் தடவியிருக்கிறார். ஆனால், தமிழர் பிரதமராகும் வரும் வாய்ப்பு இந்த தேர்தலில் இல்லை” - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயலாளர் முத்தரசன்.