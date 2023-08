Published: Just Now Updated: Just Now

மக்களவையில் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி சஸ்பெண்ட்; அம்பேத்கர் சிலை நோக்கி INDIA கூட்டணி பேரணி - நடந்ததென்ன?

``பா.ஜ.க-வின் சட்ட விரோத செயல்களுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராடுவோம். ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்ட நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் போராடுவோம்." - மல்லிகார்ஜுன கார்கே