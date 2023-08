Published: 09 Aug 2023 7 AM Updated: 09 Aug 2023 7 AM

'I.N.D.I.A' கூட்டணி கரத்தை வலுப்படுத்தியதா டெல்லி அதிகாரிகள் நியமன மசோதா?!

டெல்லி நிர்வாக திருத்த மசோதாவை தோற்கடிக்க முடியாமல் போய்விட்டது என்றாலும், மசோதாவைத் தோற்கடிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி ‘இந்தியா’ கூட்டணியின் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தியது.