Published: 15 Apr 2023 10 AM Updated: 15 Apr 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

சீன எதிர்ப்பை மீறி அருணாச்சல் சென்ற அமித் ஷா... தீராத எல்லைப் பிரச்னைக்கு என்ன காரணம்?!

இந்தியாவும் சீனாவும் 3,488 கி.மீ. எல்லையைப் பகிர்ந்துகொள்கின்றன.