Published: 02 Mar 2023 9 AM Updated: 02 Mar 2023 9 AM

"இந்தியாவுக்கு சோஷியலிசம் தேவையில்லை... ராமராஜ்ஜியம்தான் தேவை!" - யோகி ஆதித்யநாத்

``இந்தியாவுக்கு சோஷியலிசம் தேவையில்லை. ராமராஜ்ஜியம்தான் தேவை” என்று உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்திருக்கிறார்.